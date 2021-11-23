Берлин, , 18:51 — REGNUM В политике есть популярное решение сложных задач: такие вопросы делегируются экспертным комиссиям. Переговорщики от СДПГ, «зеленых» и «левых» также хотят избавить свое будущее правительство в Германии от деликатного вопроса по экспроприации крупных компаний по недвижимости. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

В ходе переговоров по коалиции стороны договорились создать комиссию экспертов для рассмотрения результатов референдума по социализации крупных жилищных компаний.

«Новое правительство будет уважать результаты референдума и относиться к ним ответственно», — отметили три партии в совместном заявлении. В связи с этим коалиционная группа созвала комиссию экспертов «для изучения возможностей, путей и предпосылок проведения референдума».

Прежде всего, по мнению трех партий, комиссия должна проверить, соответствует ли решение положениям конституции. Речь также идет об оценке возможных юридически безопасных способов социализации компаний. На втором этапе должны быть приняты во внимание аспекты жилищного и корпоративного права, а также финансовой политики.

Комиссия должна выработать в течение года рекомендацию парламенту, который затем примет решение о дальнейших действиях. В 2023 году должны быть представлены «в случае необходимости краеугольные камни закона о социализации». После этого парламент должен принять окончательное решение.

В сентябре 2021 гола большинство проголосовало за референдум по объединению жилищных учреждений в крупные группы недвижимости. Однако данное решение не является юридически обязательным для нового парламента.

Инициатива выступает за экспроприацию жилищных групп с более чем 3000 квартир, однако она не касается кооперативов. Согласно решению, свыше 240 тысяч квартир должны быть переданы в собственность общественного учреждения.