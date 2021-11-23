Октябрьский район, Оренбургская область, , 18:53 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области днем 23 ноября произошла смертельная авария с участием трех транспортных средств. Жертвой стала 26-летняя водитель машины «Ниссан Альмера», девятимесячный ребенок — пассажир этой иномарки госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По факту ДТП полиция проводит проверку.

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения. «Ниссан Альмера» столкнулся с «Шкодой Актавией», а затем с грузовиком «МАН» и съехал в кювет.

В результате ДТП 26-летняя водитель автомобиля «Ниссан» скончалась на месте, а ее девятимесячная дочь доставлена в Центр детской хирургии Оренбурга.

Прокуратура сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной в связи со смертельной аварией.

По итогам доследственной проверки прокуратура района оценит законность принятого процессуального решения.