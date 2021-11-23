Берлин, 23 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Германии провели оценку демографических изменений за последние 200 лет. Согласно исследованиям, раздел ФРГ по сей день имеет серьезные последствия для населения страны. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

Население Германии увеличилось более чем в четыре раза в пределах нынешних национальных границ за последние 200 лет.

«В начале XIX века почти 20 миллионов человек жили на территории нынешней Федеративной Республики Германии. Сегодня население ФРГ составляет около 83 миллиона человек», — объявил Федеральный институт демографических исследований (BiB) в Висбадене.

Однако в отдельных регионах Германии показатели росли по-разному. Население значительным образом увеличилось на западе в Северном Рейне — Вестфалии, Гессене, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Для сравнения, в этих четырех федеральных землях живет примерно в шесть раз больше людей, чем 200 лет назад. Сегодня их 29,3 миллиона человека, 200 лет назад в этих районах проживало всего 4,9 миллиона.

Согласно исследованию, в Баварии и Баден-Вюртемберге численность населения увеличилась в четыре раза с 5,7 до 24,2 миллиона. В Шлезвиг-Гольштейне, Гамбурге, Нижней Саксонии и Бремене за 200 лет количество жителей возросло с 3 до 13,4 миллиона человек.

В федеральных землях Восточной Германии, включая Берлин, были взлеты и падения. Долгое время между 1850 и 1920 годами этот регион был самым густонаселенным по сравнению с западом, севером и югом. До Второй мировой войны развитие шло параллельно западной части страны.

«Ситуация изменилась с разделением Германии и учреждением ГДР», — сообщает BIB. С 1950 года население сократилось с 20,5 до 16,1 миллиона, в то время как на западе и юге Германии вновь был отмечен значительный рост, что иллюстрирует значительное влияние разделения ФРГ на демографическую динамику. Тем временем в Восточной Германии проживало столько же людей, сколько было в 1910 году. При этом за последние десять лет регион подрос всего на 265 000 человек.