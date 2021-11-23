Москва, 23 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В России за время пандемии почти 1,5 миллиона детей с коронавирусом получили медицинскую помощь. Об этом сообщил 23 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 миллиона детей. Сегодня под наблюдением находятся более 31 тысячи малышей с коронавирусом», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее в ходе заседания Михаил Мурашко сообщил о снижении количества пациентов с коронавирусом в России, уточнив, что под наблюдением на сегодняшний день находятся чуть более миллиона больных COVID-19.

Читайте подробнее:Минздрав заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России