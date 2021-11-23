Берлин, 23 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. По подсчетам экспертов, немецкие компании могут ощутить острый дефицит рабочей силы к 2035 году. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

Институт исследований занятости (IAB) заявил о возможности компенсировать сокращение предложения рабочей силы, вызванное старением населения, если чистая иммиграция будет составлять 400 000 человек в год.

Исследователи считают, что это вряд ли достижимо, поскольку иммиграция из стран ЕС сокращается. Кроме того, реалии демонстрируют следующую тенденцию: чем больше иммигрантов переезжает в Германию, тем выше становится уровень эмиграции.

Исследовательский институт Федерального агентства занятости (BA) вместо этого предполагает вариант чистой иммиграции 100 000 человек в год. «В долгосрочной перспективе мы считаем это значение реалистичным», — отмечают экономические эксперты.

Ожидается, что из-за растущей доли пожилого населения к 2035 году предложение рабочей силы сократится на 7,2 миллиона с нынешних 47,4 миллиона человек. Учитывая чистую иммиграцию 100 000 человек в год, а также дальнейшее увеличение занятости среди женщин и пожилых людей, к 2035 году ожидаемое сокращение будет ограничено примерно до трех миллионов человек.

По мнению исследователей, дополнительные меры могут смягчить последствия сокращения предложения рабочей силы. Связанная с этим более высокая производительность рабочей силы может в долгосрочной перспективе помочь в полной мере устранить негативные последствия.