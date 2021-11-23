Берлин, , 18:48 — REGNUM 23 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас принял участие в Венской конференции по видеосвязи, выразив своё мнение по текущей ситуации в Белоруссии. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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«Внутренняя ситуация в Белоруссии хуже, чем когда-либо», — заявил Маас, отметив, что изгнанная оппозиция отныне должна выступать единым фронтом.

«При этом международное давление на Лукашенко должно быть сохранено», — подчеркнул немецкий дипломат, имея в виду пятый пакет санкций Европейского союза в отношении Белоруссии, который все еще находится в стадии разработки.

В прошлом году в результате президентских выборов в Белоруссии прошли массовые протесты. Протестующие выразили свое разочарование результатом выборов, в которых одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

Митингующие были встречены жестокой реакцией со стороны властей.