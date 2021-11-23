Ярославль, 23 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Руководство ярославского АО «Центр» (Центральный рынок) считает выгодным инвестиционное соглашение с ООО «Галерея». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор предприятия Михаил Писарец.

Здания по улице Андропова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году по итогам конкурса (на него поступила одна заявка) АО «Центр» заключило соглашение, по которому ООО «Галерея» должны были перейти в собственность помещения общей площадью 480,9 квадратных метров. Взамен инвестор обязывался вложить в различные работы по улучшению имущества рынка сумму более 27 млн рублей.

Писарец не согласен с предположением ИА REGNUM о том, что предприятие лишилось помещений по инвестсоглашению за бесценок. По его словам, начальная цена контракта была сформирована на основании независимой оценки. Как пояснили на предприятии, в состав инвестиционного соглашения не входят работы по надстройке второго этажа над молочным павильоном, который переходит в собственность инвестора. 27,6 млн рублей получит в виде выполненных работ само АО «Центр».

В АО «Центр» рассказали, что на данный момент инвестор выполнил работы на 9,5 млн рублей. Эти средства ушли на ремонт сетей водоснабжения, водомерного узла, установку пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, ряд проектных работ (по переносу входа на рынок, переносу лаборатории, теплотрассы, созданию эскиза ярмарки). Заказчиком этих работ был инвестор, АО «Центр» принимал работы. Ещё 18,5 млн рублей инвестор перечислил на депозит АО «Центр» для оплаты дальнейших работ.

В настоящее время в собственность инвестора перешли практически все указанные в соглашении помещения (кроме двух помещений на Андропова, 15 площадью 29,6 квадратных метров).

Одним из обязательств инвестора было включение в реестр объектов культурного наследия здания по улице Андропова, 13. Интересно, что эти работы начало само АО «Центр». Ещё до заключения инвестсоглашения была проведена историко-культурная экспертиза. После того, как соглашение было заключено, инвестор оплатил эти работы. Нарушений в этом на предприятии не видят, поскольку так или иначе включение в реестр было необходимо рынку для дальнейшего ремонта здания.

По словам Михаила Писарца, инвестсоглашение позволило рынку решить ряд своих проблем, на которые невозможно было направить деньги из прибыли предприятия. Вся прибыль АО «Центр» распределяется собственником — мэрией города для решения уже актуальных городских проблем.

Писарец добавил, что инвестиционное соглашение было одобрено собственником (мэрией города) и советом директоров, в состав которого входят чиновники и депутаты муниципалитета.