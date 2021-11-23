Берлин, 23 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. «Для белорусского народа это выглядело очень странно», — заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, говоря о недавних переговорах канцлера Германии с президентом Белоруссии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 23 ноября.

Находящаяся в изгнании лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала Ангелу Меркель после недавнего телефонного разговора исполняющей обязанности канцлера Германии с белорусским президентом Александром Лукашенко.

На прошлой неделе Лукашенко и Меркель дважды общались по телефону, обсуждая кризис на границе с Польшей. Представители двух стран согласились в дальнейшем поддерживать диалог по данному вопросу.

«Со стороны белорусского народа это выглядело очень странно», — заявила Тихановская в Вене после участия в конференции по гражданскому обществу Республики Беларусь.

Хотя лидер оппозиции признала, что она понимает, почему Меркель вступила в контакт с белорусским коллегой. Тем не менее Тихановская заявила, что Лукашенко не следует узаконивать посредством дипломатического диалога. Она также отметила, что лидеры ЕС должны «воздерживаться от любых контактов» с действующим президентом страны.

Позднее Меркель связалась с Тихановской по телефону, где подтвердила свою поддержку демократического процесса для решения политического кризиса в Белоруссии.

Немецкий канцлер подчеркнула, что правительство Лукашенко должно прекратить репрессии против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и вступить в диалог с общественностью, чтобы разрешить кризис путем честных и свободных выборов.