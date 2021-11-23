Пекин, 23 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Россия и Китай вместе выступают против давления США с их фальшивой демократией и лживым мультикультурализмом, заявил 23 ноября министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Встреча проходила в режиме видеоконференции.

Глава минобороны Китая охарактеризовал отношения КНР и РФ как «более чем союзнические» и выразил полное согласие с российскими оценками военной угрозы со стороны Вашингтона, дав крайне резкие оценки политическому режиму США.

«Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И это показывает, что наши взаимоотношения лучше, чем союзнические», — заявил министр обороны Китая.

«Я поддерживаю ваше видение военной опасности, которую представляют для наших стран Соединенные Штаты Америки», — сказал Вэй Фэнхэ.