Анна Кузнецова: Бюджет ориентирован на «народную программу» «Единой России»
Москва, 23 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России», сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единая Россия»).
Объемы финансирования разных сфер экономики на ближайшие три года говорят о том, что государство не только сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства, но и поэтапно наращивает меры поддержки людей. Проектом федерального закона, который сегодня принят во втором чтении, на социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России»).
В документе заложено увеличение размера прожиточного минимума (в 2022 году он составит 13 793 рублей для трудоспособного населения), материнского капитала при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей (выплата вырастет до 665 тыс. руб.).
По ее словам, еще остались направления, которые требуют доработки.
Напомним, 23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Также в документе учтены поправки, инициированные Владимиром Путиным об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022—2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.
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