Москва, 23 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России», сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единая Россия»).

Андрей Грук, ИА Красная Весна Бюджет

Объемы финансирования разных сфер экономики на ближайшие три года говорят о том, что государство не только сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства, но и поэтапно наращивает меры поддержки людей. Проектом федерального закона, который сегодня принят во втором чтении, на социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России»).

«Ежегодно расходы будут увеличиваться. Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%», — сказала она.

В документе заложено увеличение размера прожиточного минимума (в 2022 году он составит 13 793 рублей для трудоспособного населения), материнского капитала при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей (выплата вырастет до 665 тыс. руб.).

«Приняты поправки, которые мы предлагали ранее — об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста», — отметила Анна Кузнецова.

По ее словам, еще остались направления, которые требуют доработки.

«Социальный блок — это фундамент будущих решений, в самой чувствительной сфере: поддержка семей с детьми, пенсионеров, ветеранов, нуждающихся граждан. Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась поддержка, но и как эти средства реализуются, как они помогают людям», — резюмировала парламентарий.

Напомним, 23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Также в документе учтены поправки, инициированные Владимиром Путиным об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022—2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

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