Берлин, 23 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Поскольку Германия объявляет об очередной тревожной статистике по COVID-19, ее наиболее пострадавшие земли планируют ужесточить ограничения. Об этом сообщило немецкое агентство DW 23 ноября.

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Немецкие власти заявили о рекордной семидневной заболеваемости коронавирусной инфекцией. На фоне борьбы с четвертой волной пандемии наиболее пострадавшие федеральные земли намерены ввести более строгие ограничения в попытке остановить распространение вируса.

Агентство общественного здравоохранения Института Роберта Коха (RKI) объявило о показателе 399,8 случая заражения на 100 000 человек за семидневный период. Кроме того, число новых случаев заражения в течение последних суток составило 45 326, а число погибших — 309 человек.

До сих пор Германия отвергала призывы ввести обязательную вакцинацию, хотя ведущие эксперты в области права утверждают, что такой шаг соответствует положениям действующей конституции. Кроме того, несколько премьер-министров федеральных земель, в том числе Баден-Вюртемберга и Баварии, выступили за то, чтобы сделать вакцинацию обязательной.

Однако исполняющий обязанности министра здравоохранения Йенс Шпан вновь заявил о своем несогласии с таким шагом, заявив телекомпании Deutschlandfunk, что обязательные прививки «не решат острую проблему с четвертой волной».

В настоящее время 68% населения ФРГ полностью вакцинировано, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.