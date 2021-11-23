Берлин, 23 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. 23 ноября интернет-магазин Amazon заявил, что к концу текущего года сократит применение пластиковой упаковки. Экологические группы уже давно оплакивают роль американского гиганта в создании гор пластиковых отходов в Германии, сообщает немецкое агентство DW.

Американский гигант онлайн-торговли Amazon объявил, что намерен в значительной степени отказаться от пластиковой упаковки в Германии к концу года. Компания из Сиэтла заявляет, что заменит все одноразовые пластиковые упаковочные пакеты бумажными пакетами и отправит более крупные товары в коробках из гофрированного картона.

Пузырчатая пленка по-прежнему будет использоваться для защиты хрупких предметов, таких как стеклянная посуда. Кроме того, товары некоторых сторонних производителей будут все же упакованы в одноразовые пластиковые пакеты.

Компанию, которая доминирует в сфере онлайн-торговли в Германии, обвинили в том, что она неоправданно способствует росту гор пластиковых отходов. Экологические группы также обвинили Amazon в том, что она способствует загрязнению океанов, чрезмерно полагаясь на пластик.

В отчете, опубликованном группой Oceana в декабре 2020 года, утверждалось, что в 2019 году в реки и океаны попало свыше 11 000 тонн пластиковых отходов от упаковки Amazon.