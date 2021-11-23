Москва, 23 ноября 2021, 18:23 — REGNUM Поправки президента РФ и партии «Единая Россия» в бюджет являются основой для улучшения качества жизни людей. За счет них увеличено финансирование социально значимых статей бюджета, сообщил депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев (фракция «Единая Россия»).
Он напомнил также, что были учтены поправки «Единой России» по увеличению финансирования на заготовку донорской крови, обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных.
Напомним, ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м. общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.
В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022—2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.