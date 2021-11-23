Москва, 23 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Поправки президента РФ и партии «Единая Россия» в бюджет являются основой для улучшения качества жизни людей. За счет них увеличено финансирование социально значимых статей бюджета, сообщил депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев (фракция «Единая Россия»).

Андрей Грук, ИА «Красная Весна» Бюджет

«Ранее правительством РФ была заложена индексация прожиточного минимума в размере 2,5%, что существенно отстает от темпов инфляции. Президент предложил повысить его на 8,6%. Одновременно глава государства поручил на 8,6% проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ)», — напомнил Бадма Башанкаев.

«Это своевременная и нужная поправка, которая касается 16 миллионов жителей страны и является существенной в вопросе борьбы с бедностью. С ее помощью можно говорить о прогрессивном росте доходов граждан нашей страны», — подчеркнул депутат.

Он напомнил также, что были учтены поправки «Единой России» по увеличению финансирования на заготовку донорской крови, обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных.

«Нам удалось добиться решения этих жизненно-важных вопросов. Люди смогут получать не только своевременную неотложную помощь, но и стабильную лекарственную терапию, которая позволит сохранять их качество жизни и увеличивать ее продолжительность», — заключил Бадма Башанкаев.

Напомним, ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м. общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.

В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022—2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.