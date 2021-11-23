Рига, , 18:22 — REGNUM Рижский международный аэропорт планирует отказаться от финансовой поддержки со стороны государства, так как получил прибыль в сентябре. Об этом сообщило Латвийское радио со ссылкой на председателя правления аэропорта Лайлу Одиня.

В аэропорту

По его словам, сентябрь стал первым месяцем за последние полтора года, когда удалось выйти в плюс. Количество рейсов, объявленных на грядущий зимний сезон, и открытие новой базы международного бюджетного авиаперевозчика Ryanair в Риге позволяет «с некоторым осторожным оптимизмом смотреть» на конец года и на 2022 год, отметила Одиня.

В то же время, как 2021 год, так и 2022 год будут в целом убыточными, признала она: «Похоже, мы планируем закончить и следующий год с убытками, но уже намного меньшими, чем в текущем году».

Октябрь и ноябрь нынешнего года также были относительно успешными. Ожидается, что на текущей неделе аэропорт обслужит 2-миллионного пассажира, всего к концу 2021 года планируется обслужить около 2,3 млн пассажиров.

Одиня добавила, что восстановление пассажиропотока в аэропортах стран Северной Европы происходит немного медленнее, чем в других европейских государствах. С другой стороны, в аэропорту «Рига» наблюдается впечатляющий рост объемов грузовых перевозок — с 2019 года объемы выросли на 50%.

В связи со стабилизацией ситуации в авиационном отрасли Рижский аэропорт до конца года планирует нанять более 200 новых сотрудников. Сейчас в рижском аэропорту трудоустроены более 1 000 человек.