Гори, Грузия, , 23:19 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария навестила в военном госпитале в Гори бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

Омбудсмен отметила, что созванный по её инициативе врачебный консилиум будет действовать путём вынесения так называмого «второго мнения».

«Вчера мы получили письмо с просьбой министра здравоохранения привлечь нашу экспертную группу к процессу лечения Саакашвили путём представления «второго мнения». Я еще раз уточню, что экспертная группа народного защитника не может взять на себя ответственность за лечение Саакашвили, но мы будем участвовать в этом процессе в целях надзора. Созданному же государством консилиуму наш консилиум, представит так называемое «второе мнение», которое является проверенным способом обмена выводами и представления рекомендаций в медицинской сфере», — сказала Ломджария.

Напомним, что 20 ноября бывший президент Михаил Саакашвили прекратил объявленную им в тюрьме голодовку протеста.