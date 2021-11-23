Москва, , 18:19 — REGNUM Посол России в Гане Сергей Бердников назначен послом в Либерии по совместительству. Соответствующий указ подписал 23 ноября президент России Владимир Путин.

Либерия

«Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Либерия по совместительству», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в связи с отсутствием российского посольства в Либерии интересы России в этой стране представляет посольство в Гане, которое Бердников возглавил в мае 2021 года.

65-летний Сергей Бердников работает в системе МИД с 1991 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. До назначения послом в Гане в течение восьми лет был заместителем директора Департамента кадров МИД России.