Петрозаводск, 23 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Карелии идет на убыль четвертая волна коронавируса. За сутки в регионе было выявлено 273 новых носителя SARS-CoV-2, что на два случая меньше чем днем ранее. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за прошедшие сутки выявлены 273 инфицированных (42 — дети), из них непривитых — 262 (96%). Состояние четверых из новых инфицированных оценивается как тяжелое, а одного — как крайне тяжелое. На данный момент в региональных стационарах находятся 874 пациента с COVID-19, в состоянии средней тяжести — 785 человек, в тяжёлом — 86 (все не привиты). Врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии зарегистрирован 81 661 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 9708 детей. Выздоровели 76 944 человека, в том числе 9248 детей, а за последние сутки — 249 человек. Также за сутки зарегистрированы три смерти от COVID-19, что на одну больше чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1057 человек.