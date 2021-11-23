Кемерово, 23 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 ноября, ночью ожидается ветер 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с, днём 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач», — подчеркнули в региональном управлении МЧС РФ.

Сотрудники ведомства просят кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.