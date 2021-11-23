Сильный ветер и гололёд — кузбассовцев предупредили о непогоде
Кемерово, 23 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 ноября, ночью ожидается ветер 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с, днём 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач», — подчеркнули в региональном управлении МЧС РФ.
Сотрудники ведомства просят кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.