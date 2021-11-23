Пекин, , 18:16 — REGNUM Агрессивные действия, предпринимаемые США против России, точно также характерны и для политики Вашингтона в отношении Китая, поэтому РФ и КНР совместно противостоят американской военной угрозе, заявил 23 ноября министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Совместные учения России и Китая в Южно-Китайском море Mil.ru

«Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США в отношении Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками», — сказал Вэй Фэнхэ.

При этом он отметил важность сотрудничества перед лицом «безумного давления США» и совместного противостояния «фальшивой демократии».

«Перед лицом безумного агрессивного давления со стороны США, Китай и Россия стоят вместе, как великая гора. Наша дружба нерушима. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И это показывает, что наши взаимоотношения лучше, чем союзнические», — заявил министр обороны КНР.

«Я поддерживаю ваше видение военной опасности, которую представляют для наших стран Соединенные Штаты Америки», — сказал Вэй Фэнхэ своему российскому коллеге.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Китай подписали план военного сотрудничества на 2021-2025 годы