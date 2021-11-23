Во Владимирской области уволили подследственного врио замгубернатора
Владимир, 23 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 22 ноября подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Григорием Вишневским. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Григорий Вишневский не исполняет свои служебные обязанности и не получает зарплату за время отсутствия на рабочем месте.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Вишневского обвиняют в получении взятки в размере как минимум 600 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. Расследуется дело по статье «Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере». Бывший чиновник заключен под стражу до 14 января 2022 года.