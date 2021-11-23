Владимир, 23 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 22 ноября подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Григорием Вишневским. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать всё для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом. Доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов — основные требования для любого чиновника и человека, облечённого властью. Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах», — прокомментировал Александр Авдеев задержание Григория Вишневского по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Григорий Вишневский не исполняет свои служебные обязанности и не получает зарплату за время отсутствия на рабочем месте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Вишневского обвиняют в получении взятки в размере как минимум 600 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. Расследуется дело по статье «Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере». Бывший чиновник заключен под стражу до 14 января 2022 года.