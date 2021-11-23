Москва, 23 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился продумать идею о предоставлении QR-кода жителям, переболевшим ковидом в лёгкой форме.

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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с предложением выдавать QR-код тем жителям России, у которых зафиксирован высокий титр антител к коронавирусу.

Такая ситуация распространена среди граждан, переболевших ковидом в лёгкой форме или без симптомов и не обратившихся за медицинской помощью. Орлов предложил разработать порядок предоставления цифрового кода через портал госуслуг.

Также губернатор предложил начать раньше запланированного срока строительство кислородного завода в Амурской области. Проект должен быть реализован в рамках создания космодрома Восточный.

Мишустин выслушал предложения и пообещал их продумать.