Гатчина, Ленинградская область, 23 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Mercedes-Benz погиб в ДТП с «Камазом» и Ford Focus на Южном полукольце Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области. По данному факту полиция проводит проверку.

Vk.com/acclo Смертельное ДТП на Южном полукольце Петербурга (цитата группы «ВК» Аварийно-спасательная служба ЛО)

Как сообщили 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 23 ноября примерно в 08:50 на 101 км автодороги «А-120 СПб Южное полукольцо».

54-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Гатчины в сторону города Кировск при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КAMAЗ под управлением 58-летнего жителя Ростовской области. После удара грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus под управлением 29-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель Mercedes от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Ведется проверка», — сообщили в ведомстве.