Новосибирск, , 18:12 — REGNUM В Новосибирской области на предстоящей неделе ожидается сильный мокрый снег, метели и усиление ветра до 18−23 метров в секунду. Таков прогноз синоптиков.

В Новосибирской области в снежном перемёте застряли три легковых автомобиля ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

«В связи с ухудшением видимости повышен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, как на внутригородских дорогах, так и на дорогах межмуниципального значения, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс», — отметили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сегодня, 23 ноября, пожарные вытащили из снежного перемета три легковых автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.