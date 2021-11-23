Челябинская область, 10 декабря, 2008, 16:15 — ИА Регнум. Непростое положение на рынке ипотечного кредитования в Магнитогорске стало темой обсуждения на прошедшем в мэрии 9 декабря антикризисном совещании под председательством министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области Евгения Тефтелева . В сентябре в городе был выдан 481 кредит, в ноябре ипотеку оформил всего 91 житель Магнитогорска, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Такая ситуация прогнозировалась исходя из того, что банки ужесточили требования к заёмщикам и подняли процентные ставки. Мэр Магнитогорска Евгений Карпов высказался за сохранение уже действующих договоров: "Необходимо поддержать людей, уже въехавших в квартиры и оказавшихся в непростой ситуации". В планах Правительства РФ значится комплекс мероприятий по снижению напряженности в этом секторе. Предполагается, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию расширит уже существующую практику выкупа стандартных ипотечных кредитов. Временно неплатежеспособные заемщики получат отсрочку по выплате как основного долга, так и процентов по нему. Речь идет о заёмщиках, столкнувшихся с финансовыми трудностями, вызванными волной сокращений. По мнению Евгения Карпова, не должны быть оставлены один на один со своей проблемой и те, кто, сохранив работу, значительно потерял в доходах. Соответствующие предложения будут направлены в антикризисную рабочую группу при Правительстве Челябинской области.