Москва, , 18:24 — REGNUM США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США против Российской Федерации. США также предпринимает такие действия и против Китая. Я полностью согласен с Вашими оценками. И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно — стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США, и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические», — сообщил Вэй Фэнхэ.

Как сообщалось, Шойгу заявил о наращивании интенсивности совместных мероприятий по боевой подготовке России и Китая.

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