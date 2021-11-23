Осло, 23 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник, 23 ноября, у побережья Норвегии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Mariamichelle Побережье Норвегии

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 1634 километрах к северо-западу от города Тромсё, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало, угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.