София, , 18:10 — REGNUM Сразу несколько районов столицы Болгарии Софии остались без тепла и горячей воды из-за серьезной коммунальной аварии. Об этом 23 ноября сообщает софийское издание «Монитор».

Авария Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области

Согласно официальной информации, прорыв трубопровода привел к соответствующим перебоям в обеспечении микрорайонов «Дианабад», «Красная поляна-3», «Илинден», «Рассадник», «Стрельбище» и «Центр». В свою очередь, это вызвало понижение температуры в радиаторах центрального отопления в других частях города.

Как ожидается, последствия аварии будут окончательно ликвидированы в течение ближайших нескольких дней. За последние два года в Софии произошли до десяти крупных аварий в системе ТЭЦ. Их причиной стала изношенность оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария на газопроводе в Болгарии оставила без отопления Сербию