Кемерово, , 18:06 — REGNUM Новое диагностическое оборудование поступило в Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн. Приобретены цифровой флюорограф и рентгеновский аппарат на три рабочих места. На оборудование направлено более 34 млн рублей, 90% средств выделили из федерального бюджета, 10% — из регионального. Об этом сообщил минздрав Кузбасса.

В больнице Минздрав Кузбасса

Уточняется, что раньше в госпитале работал один рентген-аппарат, расположенный в стационаре.

По официальным данным, в 2021 году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кемеровской области направят более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 млрд.