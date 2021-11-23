Белград, 23 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Не известно, выжили ли находившиеся на смене работники фабрики ракетного топлива EDePro в районе Бубань-Поток (Сербия), пишут 23 ноября СМИ.

Теофиль-Александр Стейнлен. Рабочие, покидающие фабрику. 1897

Уточняется, что на заводе, где 23 ноября прогремели мощные взрывы, порядка ста человек находились на смене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказали, что в районе Бубань-Поток прогремело три или четыре сильных взрыва.