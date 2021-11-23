Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM На заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга стало известно, что организация нового вокзального комплекса для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом (ВСМ) не повлечет за собой глобальную реконструкцию Московского вокзала Петербурга. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

«Новый вокзал для планируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали, предлагается разместить в непосредственной близости от существующего Московского вокзала. При этом его масштабной реконструкции не потребуется», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив значимость сохранения исторической архитектуры города.

В ходе заседания губернатор также заявил, что строительство конечной точки следования поездов из Москвы является одним из приоритетных направлений обсуждений всего проекта ВСМ. Беглов отметил, что эти вопросы решаются совместно с РЖД уже на протяжении года.

«Ранее нам удавалось сохранять памятники и строить дороги, развязки, мосты. Мы идём на это, даже если новое строительство потребует дополнительных затрат. Уверен будет выработано оптимальное решение», — сказал губернатор, подчеркнул направленность на сохранение исторического достояния города.

По итогам заседания Совета было инициировано предложение по созданию специальной рабочей группы, которая займётся дальнейшей проработкой проекта строительства вокзала.

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Напомним, что проект строительства ВСМ на данный момент находится на стадии обсуждения, официального решения о строительстве магистрали на сегодняшний день пока нет. Напомним, ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом с 3,5 часов (на поезде «Сапсан» сегодня) до 2 часов 15 минут.

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