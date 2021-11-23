Кишинёв, 23 ноября 2021, 18:00 — REGNUM Деньги для оплаты по контракту с Газпромом за газ правительство Молдавии найдёт, сообщил 23 ноября журналистам министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
Комментируя заявление Газпрома (от 22 ноября) о том, что у Кишинёва есть 48 часов для оплаты по контракту за газ, после чего топливо не будет поставляться, молдавский вице-премьер сказал, что деньги переведут «Молдовагазу» через государственную компанию «Энергоком».
По его словам, задолженность перед Газпромом составляет за октябрь и ноябрь порядка 1,3 млрд леев, или около $75 млн. Он посетовал на то, что Газпром «вынес этот вопрос на публичное обсуждение».
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