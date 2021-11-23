Кишинёв, , 18:00 — REGNUM Деньги для оплаты по контракту с Газпромом за газ правительство Молдавии найдёт, сообщил 23 ноября журналистам министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

Комментируя заявление Газпрома (от 22 ноября) о том, что у Кишинёва есть 48 часов для оплаты по контракту за газ, после чего топливо не будет поставляться, молдавский вице-премьер сказал, что деньги переведут «Молдовагазу» через государственную компанию «Энергоком».

ИА REGNUM). В четверг (24 ноября — прим. ИА REGNUM) решение будет принято во втором чтении, и деньги будут перечислены». Спыну "Решение должно пройти через парламент. Депутаты проголосовали за принятие решения в первом чтении в минувший четверг (18 ноября — прим.). В четверг (24 ноября — прим.) решение будет принято во втором чтении, и деньги будут перечислены».

По его словам, задолженность перед Газпромом составляет за октябрь и ноябрь порядка 1,3 млрд леев, или около $75 млн. Он посетовал на то, что Газпром «вынес этот вопрос на публичное обсуждение».

Читайте ранее в этом сюжете: Молдовагаз рассчитывает на помощь властей в погашении долга перед Газпромом