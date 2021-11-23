Новосибирск, 23 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев займёт пост руководителя одного из подразделений корпорации «Росатом» в Сарове. Об этом сообщили в новосибирском обкоме КПРФ.

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«О переходе Васильева на другое место работы стало известно 22 ноября в ходе заседания, посвященного открытию Музея науки Новосибирской области. Пока что исполняющим обязанности министра является его заместитель Евгений Павлов, в прошлом — руководитель Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности», — уточнили в информбюро новосибирского отделения КПРФ.

Напомним, ранее стало известно, что министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев покидает пост.