Таллин, , 17:58 — REGNUM Если странам Европейского союза в среднем удается высылать лишь одну третьнелегальных иммигрантов, то у Эстонии этот показатель составляет до 90%. Об этом сообщил новостной портал err.eeсо ссылкой на официальную статистику.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

Сообщается, что в 2020 годув странах ЕС было вынесено решение по 520 000 ходатайств о предоставлении международной защиты. Из них около 200 000 человек получили положительное решение, а остальным было предписано вернуться в страны своего происхождения.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам охраны границы Эгерта Беличева, принимая столь большое число нелегалов, ЕС дает неверный сигнал: «Это посылает сигнал третьим странам: даже при нелегальном въезде есть два шанса из трех, что сможешь остаться в ЕС. Этот не тот сигнал, который нам следует посылать».

Эстония занимает куда более жесткую позицию в этом вопросе. На фоне средних 30% по ЕС, Эстонии удается приводить в исполнение до 90% предписаний о высылке. В основном иммигранты высылаются в Молдавию, Украину и Россию, которые не создают препятствий для их возврата.

Однако если речь заходит о нелегалах из «экзотических» стран Азии и Африки, то здесь и начинаются основные сложности с их высылкой, признают чиновники ведомства. Некоторые из таких задержанных ждут депортации более полутора лет.

По словам Беличева, «успешность» демонстрации цифр по числу депортированных объясняется еще и относительно малым количеством нелегалов, попадающих в саму Эстонию.

«Наши цифры по-прежнему очень низкие по сравнению с другими странами ЕС. Это как сшитый портным костюм: мы на самом деле знаем каждого высылаемого и занимаемся каждым человеком, чтобы его выслать», -заявил представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Ежегодно из Эстонии высылаются более 100 нелегалов. При этом депортации, связанные с неевропейскими странами, оплачивает Европейскийфонд возвращения.