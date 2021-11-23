Таллин, 23 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Если странам Европейского союза в среднем удается высылать лишь одну третьнелегальныхиммигрантов, то у Эстонии этот показательсоставляет до 90%. Об этом сообщил новостной портал err.eeсо ссылкой на официальную статистику.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Сообщается, что в 2020 годув странах ЕС было вынесено решение по 520 000 ходатайств о предоставлении международной защиты. Из них около 200 000 человек получили положительное решение, а остальным было предписано вернуться в страны своего происхождения.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) по вопросам охраны границы Эгерта Беличева, принимая столь большое число нелегалов, ЕС дает неверный сигнал: «Это посылает сигнал третьим странам: даже при нелегальном въезде есть два шанса из трех, что сможешь остаться в ЕС. Этот не тот сигнал, который нам следует посылать».

Эстония занимает куда более жесткую позицию в этом вопросе. На фонесредних30% по ЕС, Эстонии удается приводить в исполнение до 90% предписаний о высылке. В основном иммигранты высылаются в Молдавию, Украину и Россию, которые не создают препятствий для их возврата.

Однако если речь заходит о нелегалах из «экзотических» стран Азии и Африки, то здесь и начинаются основные сложности с их высылкой, признают чиновники ведомства. Некоторые из таких задержанных ждут депортации более полутора лет.

По словам Беличева, «успешность» демонстрации цифр по числу депортированных объясняется еще и относительно малым количеством нелегалов, попадающих в саму Эстонию.

«Наши цифры по-прежнему очень низкие по сравнению с другими странами ЕС. Это как сшитый портным костюм: мы на самом деле знаем каждого высылаемого и занимаемся каждым человеком, чтобы его выслать», -заявил представительДепартамента полиции и погранохраны Эстонии.

Ежегодно из Эстонии высылаются более 100 нелегалов. При этом депортации, связанные с неевропейскими странами, оплачиваетЕвропейскийфонд возвращения.