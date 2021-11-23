Москва, , 17:55 — REGNUM Дорожная карта развития военного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на период с 2021 по 2025 годы утверждена и подписана министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Вэй Фэнхэ.

Россия и Китай openDemocracy

Документ был синхронно завизирован в двух экземплярах в ходе рабочей встречи глав военных ведомств 23 ноября.

Напомним, встреча проходила в режиме видеоконференции. «Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщает российское военное ведомство.

Россия и Китай будут наращивать взаимодействие вооруженных сил по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

«Генерал армии С. К. Шойгу и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами РФ и КНР стратегических военных учений и совместных патрулирований», — указано в сообщении Минобороны России.

С российской стороны во встрече принимали участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов и главком ВКС Сергей Суровикин. С китайской стороны также участвовали командующие ВМС НОАК адмирал Дун Цзюнь и ВВС НОАК генерал-полковник Чан Динцю.

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