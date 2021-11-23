Москва, 23 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Министры обороны России Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований в воздухе и на море, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Сооьщается, что Шойгу и Вэй Фэнхэ 23 ноября провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.