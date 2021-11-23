Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту дорожной аварии с участием народного артиста РФ Игоря Скляра на Лиговском проспекте. Об этом 24 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП в котором пострадал Скляр (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 23 ноября около 12:35 мск у дома 153 по Лиговскому проспекту. Водитель Audi сдавал назад, выезжая с парковки, и не заметил движущийся Jaguar. В результате столкновения пострадал актёр театра и кино, певец, музыкант, народный артист РФ Игорь Скляр, который был за рулем автомобиля Jaguar.

«В результате ДТП водитель «Ягуара» госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель «Ауди» не пострадал. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства и причины ДТП», — уточнили в ведомстве.