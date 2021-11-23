Новосибирск, 23 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 15 по 21 ноября зарегистрировано 27 736 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Установлено превышение эпидемического порога по совокупному населению», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что основное количество обратившихся за медицинской помощью — взрослые.