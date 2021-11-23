Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Жителей Петербурга в среду, 24 ноября, ждет непогода, в городе будет бушевать сильный ветер, пройдут мокрый снег и дожди. Об этом 23 ноября сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу .

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября в Северной столице ожидается мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с.

«На дорогах сложная обстановка», — говорится в сообщении.

Ухудшение погодный условий ожидается в ночь на 24 ноября: пойдет мокрый снег, к которому утром присоединится дождь. Днем также ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2…−4 градуса, днем +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.