Салехард, , 17:49 — REGNUM Заместитель главы департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа Мария Захарова в интервью ИА REGNUM о состоянии окружной стоматологии заявила, что «стоматологические проблемы в ЯНАО больше всего постигают пришлое население». Она сослалась на научную публикацию профессора Бориса Зырянова 2021 года о болезнях полости рта, где наблюдаемое население делится на коренное и пришлое.

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Таким образом, в ЯНАО в деловой переписке и научном обороте понятие «пришлый народ» стало ассоциироваться с русским населением.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об изданном в ЯНАО учебнике литературы для 5−7 классов, где русские так же названы «пришлым народом». В связи с этим главный редактор информационного агентства Модест Колеров обратился в Следственный комитет РФ с заявлением дать правовую оценку ситуации с учебником, имеющую признаки уголовного преступления, в частности разжигания межнациональной вражды.