Кемерово, 23 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области по предварительному прогнозу декабрь ожидается с настоящими сибирскими морозами и по климатическим нормам выйдет на 1−2 ºС ниже нормы. Наиболее холодной будет вторая половина месяца. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Survivor Мороз

«Природа постепенно подготовилась к зиме, по снегозапасам ноябрь даже немного лидирует. Отклонение от климатических норм наблюдается практически по всей области. Например, на 20 ноября в Кемерове высота снега составляла 23 см, что на 10 см выше климатической нормы для данного пункта. В посёлке Центральный рудник Тисульского района уже высота снега 108 см, это на 46 см выше положенной нормы. На реках области продолжается ледостав», — уточнили синоптики.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ноябрь в Кузбассе продолжается с неустойчивой погодой.

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