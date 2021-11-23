Таллин, , 17:47 — REGNUM На осеннем аукционе вталлинской художественнойгалерее «Вернисаж»картина эстонского ухдожника Виллема Ормиссона «Городской мотив» (Linnamotiiv) былапроданаза 91 000 евро. Об этом сообщил новостной портал эстонского гостелерадиовещания ERR.

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Это самое дорогое произведение искусства эстонских мастеров, проданное в стране за последние годы. На картине изображен городской пейзаж — дерево без листьев на фоне каменной стены, хозяйственных построек и жилых домов.

«Работы Виллема Ормиссона из частных коллекций редко попадают на художественные аукционы. Известно, что сохранилось примерно полсотни работ Ормиссона, большинство из них находятся в собрании музеев», — так объяснила высокую ценуруководитель художественной галереи Кристина Радевалль.

«Городской мотив«(1927) — одна из так называемых «серых картин», написанныхклассиком эстонской живописи (1892−1941) во второй половине 1920-х и начале 1930-х годов. Стартовая цена картины на аукционе составляла69 000 евро.

Большой интерес у участников аукциона вызвалитакжеработы эстонского художника второй половины ХХ века Кальо Пыллу (1934−2010). Его работа «Первозданная сила воды» (Vee urgalgne jоud), начальная стоимость которой составляла 4 000 евро, ушла с молотка за 19 000 евро.