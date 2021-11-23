Таллин, 23 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. На осеннем аукционе в таллинской художественной галерее «Вернисаж» картина эстонского ухдожникаВиллема Ормиссона«Городской мотив» (Linnamotiiv) была продана за 91 000 евро. Об этом сообщил новостной портал эстонского гостелерадиовещанияERR.

pxfuel.com Искусство верхнего неолита

Это самое дорогое произведение искусства эстонских мастеров, проданное встране за последние годы. На картине изображен городской пейзаж — дерево без листьев на фоне каменной стены, хозяйственных построек и жилых домов.

«Работы Виллема Ормиссона из частных коллекций редко попадают на художественные аукционы. Известно, что сохранилось примерно полсотни работ Ормиссона, большинство из них находятся в собраниях музеев», — так объяснила высокую цену руководитель художественной галереи Кристина Радевалль.

«Городской мотив«(1927) — одна из так называемых «серых картин», написанных классиком эстонской живописи (1892−1941) во второй половине 1920-х и начале 1930-х годов. Стартовая цена картины на аукционе составляла 69 000 евро.

Большой интерес у участников аукциона вызвали также работы эстонского художника второй половины ХХ векаКальо Пыллу (1934−2010). Его работа«Первозданная сила воды» (Vee urgalgne jоud), начальная стоимость которой составляла 4000 евро, ушла с молотка за 19 000 евро.