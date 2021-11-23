Москва, 23 ноября 2021, 17:46 — REGNUM Вопрос, как выполняются указы президента России Владимира Путина по обеспечению установленного уровня зарплаты бюджетников, будет обсуждаться 24 ноября на совещании с правительством, сообщили 23 ноября в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что на очередном совещании главы государства с правительством будет обсуждаться «обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы».
Планируется доклад главы Минтруда РФ Антона Котякова.
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