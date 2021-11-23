Москва, , 17:48 — REGNUM Российские военные фиксируют увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США вблизи государственной границы РФ, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с Китайским коллегой.

Стратегический бомбардировщик B-1 ВВС США U.S. Air Force

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30-ти вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу отметил, что в этом месяце в ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Минимальное удаление от государственной границы РФ составило 20 км.

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