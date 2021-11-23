Москва, 23 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Российские военные фиксируют увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США вблизи государственной границы РФ, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с Китайским коллегой.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1 ВВС США

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30-ти вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу отметил, что в этом месяце в ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Минимальное удаление от государственной границы РФ составило 20 км.