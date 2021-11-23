Гори, Грузия, 23 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Врач Нино Шарашенидзе, посетившая Михаила Саакашвили в горийском военном госпитале, заявила о том, что его состояние значительно улучшилось, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Шарашенидзе, экс-президент чувствует себя бодрее и ведёт себя активнее. Он получает питание строго в соответствии с необходимой калорийностью, которая прописана эндокринологом и использует международные рекомендации по лечению заболеваний.

Шарашенидзе отметила, что Саакашвили выглядит лучше буквально с каждым днём. Его клинические анализы также улучшились. Сегодня он даже попытался самостоятельно передвигаться.

Напомним, что 19 ноября Саакашвили был переведён из тюремной больницы при тбилисской тюрьме в военный госпиталь в городе Гори.