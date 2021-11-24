24 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Обсуждения законопроекта о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников начато. Пока ещё не поздно вносить предложения. И помнить, что распад всех империй, начиная с Римской, начинался с неконтролируемой автономизации окраинных территорий, на которых народность становилась народом, а затем – и нацией.

Андрей Сафонов, , 08:58 — REGNUM Как сообщило 22 ноября ИА REGNUM, парламентом Чечни внесен на обсуждение в Государственную думу РФ законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников. Вдогонку, на следующий же день, 23 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил альтернативу законопроекту о запрете СМИ указывать национальность преступников. Противников и критиков этого законопроекта, который поступил на рассмотрение в Госдуму, он призвал указывать национальность каждого совершившего преступление.

Поль Сезанн. Убийство. 1867

Против законопроекта уже высказался лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов по причине того, что «законопроект о запрете упоминания национальности подозреваемых и преступников ограничивает свободу слова». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в присущей потомственному дипломату манере инициативу чеченских законодателей на данный момент обсуждать отказался, так как её «оценивать рано».

Предложенная к парламентской дискуссии тема является довольно животрепещущей для всех развитых стран мира, к числу которых, не без оговорок, но принадлежит и наша страна. Поэтому рассмотрение ситуации было бы вполне уместно, особенно в ожидании жарких парламентских баталий по данному вопросу. Который, как и любой другой, имеет и свои причины, и историю. В том числе — историю отношения к данной теме.

Так, более 9 лет назад, 10 августа 2012 года Фонд Общественное Мнение (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса (1500 респондентов), проведенного ФОМ в рамках проекта «Доминанты».

Результаты опроса «Указывать ли в СМИ национальность преступника?», проведенного «ФОМнибус», 5 августа 2012, в % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Мнения по вопросу, следует ли указывать в СМИ национальность преступников, разделились почти равномерно. 31% россиян тогда посчитал, что делать это надо, главный аргумент — так можно себя обезопасить. 35% опрошенных были уверены, что делать этого не следует, прежде всего потому, что это может обострить межнациональные отношения.

Прошло 9 лет, и картина уже предстаёт существенно иной: ситуация, судя по всему, существенно усугубилась. По данным опроса на тему «Что думают россияне о предложении запретить указывать в СМИ национальность преступников», проведенного сайтом KP.RU в социальных сетях среди 5,5 тысячи человек, лишь 11% опрошенных поддержали предложение запретить упоминать в СМИ национальность преступников. То есть доля сторонников запрета указания национальности преступников, даже с учётом 4% воздержавшихся, составила всего 15%.

Результаты опроса «Как россияне относятся к предложению запретить указывать в СМИ национальность преступников», проведенного сайтом KP.RU, от 22 ноября 2021 г., в % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Как показал опрос KP.RU, абсолютное большинство россиян выступают против таких запретов на публикацию в СМИ данных о национальной принадлежности граждан, совершивших правонарушения. «54% участников опроса хотели бы знать больше о преступниках. 31% респондентов не видят ничего страшного в том, что в СМИ публикуется полная и достоверная информация о тех, кто нарушает закон», пишет KP.RU. Издание также приводит мнение авторитетных экспертов по данному вопросу. Так, Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе сообщает, что «уже несколько лет национальность в официальных сводках не упоминается. Главный вопрос не в национальности, а в том, чтобы все были равны перед законом».

А вот мнения экспертов «кавказского происхождения» разошлись. Бывший старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, прославившийся в своё время в СМИ — Тельман Гдлян делает упор на профессиональной стороне вопроса: «Следователю может быть важно, где его подопечный учился-крестился».

Руслан Гереев, директор Центра исламских исследований Северного Кавказа считает, что «преступность в среде приезжающих в большие российские города есть. Но разве она больше, чем среди коренных жителей»? На что у правоохранительных органов есть чёткий и однозначный ответ, и он — утвердительный. Как рассказал 1 ноября в интервью Агентству «Интерфакс» председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин, «отмечается рост числа противоправных деяний трудовых мигрантов, что порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной ситуации в России… ️ В преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность: экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%».

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Сказанное касается прежде всего «внешней» миграции. Но и не только: растёт число резонансных преступлений и противоправных выходок со стороны мигрантов внутренних, среди которых чеченцы упоминаются вовсе не так уж и часто. В связи с чем столь болезненная реакция Рамзана Ахмадовича на публикование региона их исхода вызывает недоумение. В том числе — и у комментаторов в соцсетях:

«А что, кто-то стесняется своей национальности?», — удивляется Лариса П.

«Россиянам необходимо знать, кто грабит и убивает, чтобы вовремя избегать любых возможных столкновений», — аргументированно полагает пользователь с позывными «Хозяин».

«Тогда надо отменять 282 УК РФ… нет национальности, значит, нет состава преступления по этой статье», — рассуждает Максим.

«Прикрывают проделки чеченской мафии и диаспоры», — строит предположения Алексей Г.

«У себя в Чечне могут и не упоминать национальность. А нам это важно», — считает Ladyinblack.

«Я думаю, не совсем корректно в новостях указывать города, в которых произошла расчленёнка: это бросает тень на петербуржцев», — проводит аналогию пользователь Соловьева.

А один из пользователей по сути вообще предлагает запретить буквы, из которых составлено слово «диаспоры», так как из них можно сложить неприличное слово.

Здесь уместно обратиться к данным опроса, проведенного 7 ноября телеграм-каналом депутата Госдумы, члена научного совета при Совете безопасности РФ Михаила Делягина среди без малого 5 тысяч респондентов.

Результаты опроса «Что значит требование запретить упоминать национальность преступника?», по данным телеграм-канала «DELYAGIN's special» от 07 ноября 2021 года, в % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Результаты опроса говорят сами за себя. И сказанное должно бы заставить задуматься принимающих решения. Ведь распад всех империй, начиная с Римской, начинался с неконтролируемой автономизации окраинных территорий, на которых народность становилась народом, а затем — и нацией. Угрожающей бывшей метрополии в союзе с её давними врагами. И лекарство от того давно известно. В гомеопатически малой дозе его предлагает читатель упомянутого выше телеграм-канала Dmitri Elkine, цитатой из комментария которого и хотелось бы завершить статью:

«Я давно уже всем доказываю, что национальная вражда — страшное дело для государства. А кто её разжигает? Отморозки с Кавказа или из Средней Азии? У всякого народа таких хватает. Только наши на Кавказ или в Среднюю Азию шкодить не ездят. И ведь всё бы ничего, если бы не подкупленная полиция и адвокаты. Вот, они-то и разжигают. Ведь главное — не то, что он сотворил, а то, что не получил за это по всей справедливости».

Этап обсуждения проекта федерального закона продолжается. Пока ещё не поздно вносить предложения. После останется только подчиниться.