Курган, 23 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 83 зафиксировано в Кургане, сообщает 23 ноября региональный оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 209 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 23 ноября выявлено 43 855 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 23 ноября вылечились 34 725 человек, скончались 848 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).